Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kek on Sol (KEK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Інформація Kek on Sol (KEK)
$KEK on Sol. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because chaos is the way. This is Kek. This is the meme life.
Welcome to the world of Kek, where laughing at the chaos of the internet isn't just a pastime—it's a lifestyle. Born from the wild depths of meme culture, Kek represents the sacred art of embracing absurdity with a knowing grin.
We’re not just surfing the web; we’re diving headfirst into its madness, summoning the ancient god of LOLs to guide us through. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because in this realm, chaos is the way—and laughter is our battle cry. This is Kek. This is the meme life.
Токеноміка Kek on Sol (KEK): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Kek on Sol (KEK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів KEK, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KEK, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку KEK, досліджуйте ціну токена KEK в реальному часі!
Прогноз ціни KEK
Хочете знати, куди рухається KEK? Наша сторінка прогнозу ціни KEK поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.
Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
