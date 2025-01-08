Сьогоднішня ціна Kek on Sol (KEK)

Поточна ціна Kek on Sol (KEK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29.81K USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kek on Sol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 991.43 USD

- зміна ціни Kek on Sol протягом дня — -7.47%

- циркуляційна пропозиція – 999.74M USD

Отримуйте оновлення цін KEK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KEK.