Сьогоднішня ціна Kek (KEK)

Поточна ціна Kek (KEK) сьогодні становить 0.00255224 USD з ринковою капіталізацією $ 2.38M USD. Ціна KEK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kek:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 284.87K USD

- зміна ціни Kek протягом дня — -41.52%

- циркуляційна пропозиція – 937.29M USD

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