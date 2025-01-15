Ціна KEIRO (KEIRO)
Поточна ціна KEIRO (KEIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна KEIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KEIRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.52K USD
- зміна ціни KEIRO протягом дня — -23.90%
- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KEIRO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KEIRO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KEIRO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KEIRO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-23.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KEIRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.14%
-23.90%
-33.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$KEIRO is a groundbreaking cryptocurrency token that stands as the space-age sibling of Dogecoin. Launched on the cutting-edge Kaspa BlockDAG network, $KEIRO aims to revolutionize the crypto space with a truly decentralized approach. With a fair launch and no premine, as well as zero team or VC allocations, $KEIRO ensures that everyone has an equal opportunity to participate and benefit from its growth. The project challenges the status quo of meme coins by moving beyond just community-driven humor, focusing instead on creating something extraordinary with tangible value in the rapidly evolving world of crypto.
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