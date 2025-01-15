Сьогоднішня ціна KEIRO (KEIRO)

Поточна ціна KEIRO (KEIRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.24M USD. Ціна KEIRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KEIRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.52K USD

- зміна ціни KEIRO протягом дня — -23.90%

- циркуляційна пропозиція – 28.70B USD

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