Сьогоднішня ціна Keira (KEIRA)

Поточна ціна Keira (KEIRA) сьогодні становить 0.00204796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keira:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.03K USD

- зміна ціни Keira протягом дня — +28.65%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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