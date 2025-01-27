Ціна Keira (KEIRA)
Поточна ціна Keira (KEIRA) сьогодні становить 0.00204796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KEIRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keira:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.03K USD
- зміна ціни Keira протягом дня — +28.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keira до USD становила $ +0.00045611.
За останні 30 днів зміна ціни Keira до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Keira до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Keira до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00045611
|+28.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Keira: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.34%
+28.65%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Keira is an AI agent that merges Generative AI with blockchain technology to create a unified platform for gaming, entertainment, and onchain transactions. She’s not just a tool—she’s a personality-driven influencer and a scalable SaaS framework. Keira helps users navigate decentralized economies while building her own brand presence on platforms like Twitch and Instagram. Her Minions Framework offers specialized modules (or “minions”) that excel at tasks like NFT trading, token swaps, and gaming assistance. These minions can also be licensed as vertical SaaS solutions, enabling businesses to integrate Keira’s capabilities into their own platforms. By combining advanced AI architectures with a unique influencer persona, Keira delivers a unified onchain experience that’s personalized, engaging, and scalable.
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