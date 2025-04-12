Сьогоднішня ціна KEI Stablecoin (KEI)

Поточна ціна KEI Stablecoin (KEI) сьогодні становить 1.007 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна KEI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KEI Stablecoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни KEI Stablecoin протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.14M USD

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