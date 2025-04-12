Ціна KEI Stablecoin (KEI)
Поточна ціна KEI Stablecoin (KEI) сьогодні становить 1.007 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна KEI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KEI Stablecoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни KEI Stablecoin протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 1.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KEI Stablecoin до USD становила $ +0.01057598.
За останні 30 днів зміна ціни KEI Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KEI Stablecoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KEI Stablecoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01057598
|+1.06%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KEI Stablecoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.09%
+1.06%
+1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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