Сьогоднішня ціна Keeta (KTA)

Поточна ціна Keeta (KTA) сьогодні становить 0.01160357 USD з ринковою капіталізацією $ 4.64M USD. Ціна KTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keeta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.56M USD

- зміна ціни Keeta протягом дня — +3.35%

- циркуляційна пропозиція – 400.00M USD

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