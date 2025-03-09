Ціна Keeshond (KEE)
Поточна ціна Keeshond (KEE) сьогодні становить 0.00007164 USD з ринковою капіталізацією $ 664.98K USD. Ціна KEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keeshond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.44K USD
- зміна ціни Keeshond протягом дня — -24.67%
- циркуляційна пропозиція – 9.30B USD
Отримуйте оновлення цін KEE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KEE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keeshond до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Keeshond до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Keeshond до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Keeshond до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-24.67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Keeshond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.97%
-24.67%
-70.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kee is a pure, community-run, decentralized memecoin - no hidden agendas, no central control. In an era where many projects are plagued by manipulation and deception, Kee stands as a return to the original vision: a token that belongs entirely to its holders. There are no team allocations, no private sales, no backroom deals - just a fair, transparent ecosystem where the community drives the future.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KEE до AUD
A$0.0001131912
|1 KEE до GBP
￡0.0000551628
|1 KEE до EUR
€0.0000659088
|1 KEE до USD
$0.00007164
|1 KEE до MYR
RM0.0003159324
|1 KEE до TRY
₺0.0026105616
|1 KEE до JPY
¥0.0106048692
|1 KEE до RUB
₽0.0064476
|1 KEE до INR
₹0.0062427096
|1 KEE до IDR
Rp1.1744260416
|1 KEE до PHP
₱0.0041178672
|1 KEE до EGP
￡E.0.0036299988
|1 KEE до BRL
R$0.0004140792
|1 KEE до CAD
C$0.0001024452
|1 KEE до BDT
৳0.0087135732
|1 KEE до NGN
₦0.1082172348
|1 KEE до UAH
₴0.0029558664
|1 KEE до VES
Bs0.00458496
|1 KEE до PKR
Rs0.0200835576
|1 KEE до KZT
₸0.035185986
|1 KEE до THB
฿0.00241785
|1 KEE до TWD
NT$0.0023526576
|1 KEE до CHF
Fr0.0000630432
|1 KEE до HKD
HK$0.0005566428
|1 KEE до MAD
.د.م0.0006970572
|1 KEE до MXN
$0.0014514264