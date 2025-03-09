Сьогоднішня ціна Keeshond (KEE)

Поточна ціна Keeshond (KEE) сьогодні становить 0.00007164 USD з ринковою капіталізацією $ 664.98K USD. Ціна KEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keeshond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 235.44K USD

- зміна ціни Keeshond протягом дня — -24.67%

- циркуляційна пропозиція – 9.30B USD

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