Яка зараз ціна Keep3rV1?

Keep3rV1 торгують за ₴31.95389951499960000000, що відображає зміну ціни на рівні -5.14% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як KP3R порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -5.14% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо KP3R перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Keep3rV1 виглядає у порівнянні з токенами категорії Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem?

У сегменті Infrastructure,Decentralized Finance (DeFi),Yearn Ecosystem,Fantom Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem KP3R демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Keep3rV1?

Ринкова капіталізація ₴15384195.50028062400000 розташовує KP3R на #3849 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴31.32405541821096000000 до ₴33.64641269321400000000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують KP3R?

Keep3rV1 згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку KP3R?

З 481441.2295003857 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.