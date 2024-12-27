Ціна Keep Gambling (GAMBLE)
Поточна ціна Keep Gambling (GAMBLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 428.93K USD. Ціна GAMBLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keep Gambling:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.45K USD
- зміна ціни Keep Gambling протягом дня — -21.60%
- циркуляційна пропозиція – 999.60M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keep Gambling до USD становила $ -0.000118247982113613.
За останні 30 днів зміна ціни Keep Gambling до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Keep Gambling до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Keep Gambling до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000118247982113613
|-21.60%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Keep Gambling: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-21.60%
+55.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
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