Токеноміка Keefer Bunny (KFR) Дізнайтеся ключову інформацію про Keefer Bunny (KFR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Keefer Bunny (KFR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Keefer Bunny (KFR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 419,97K $ 419,97K $ 419,97K Загальна пропозиція: $ 931,24M $ 931,24M $ 931,24M Циркуляційна пропозиція: $ 931,24M $ 931,24M $ 931,24M FDV (повністю розведена вартість): $ 419,97K $ 419,97K $ 419,97K Історичний максимум: $ 0,00192059 $ 0,00192059 $ 0,00192059 Історичний мінімум: $ 0,00002511 $ 0,00002511 $ 0,00002511 Поточна ціна: $ 0,00045135 $ 0,00045135 $ 0,00045135 Дізнайтеся більше про ціну Keefer Bunny (KFR)

Токеноміка Keefer Bunny (KFR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Keefer Bunny (KFR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KFR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KFR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KFR, досліджуйте ціну токена KFR в реальному часі!

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