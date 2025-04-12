Сьогоднішня ціна Keefer Bunny (KFR)

Поточна ціна Keefer Bunny (KFR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 199.77K USD. Ціна KFR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keefer Bunny:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Keefer Bunny протягом дня — -15.95%

- циркуляційна пропозиція – 965.40M USD

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