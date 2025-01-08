Ціна Keanu (KNU)
Поточна ціна Keanu (KNU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.54K USD. Ціна KNU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Keanu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.04 USD
- зміна ціни Keanu протягом дня — -10.64%
- циркуляційна пропозиція – 992.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Keanu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Keanu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Keanu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Keanu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.64%
|30 днів
|$ 0
|-40.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Keanu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.30%
-10.64%
+0.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Keanu ($KNU) is a meme token inspired by the cultural phenomenon of Keanu Reeves, embodying themes of kindness and viral meme culture. The project focuses on creating a strong community-driven ecosystem while leveraging viral narratives and innovative strategies. With a set of five core 'commandments,' Keanu aims to cultivate a cult-like following, leveraging Keanu Reeves' nice-guy image to promote a wholesome movement for change in an often overly competitive market.
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