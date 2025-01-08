Сьогоднішня ціна Keanu (KNU)

Поточна ціна Keanu (KNU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.54K USD. Ціна KNU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Keanu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 185.04 USD

- зміна ціни Keanu протягом дня — -10.64%

- циркуляційна пропозиція – 992.82M USD

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