Токеноміка KDR (KDR) Дізнайтеся ключову інформацію про KDR (KDR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KDR (KDR) Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community. Офіційний вебсайт: https://kaidro.com/ Купити KDR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KDR (KDR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KDR (KDR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 102,29K $ 102,29K $ 102,29K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 15,10M $ 15,10M $ 15,10M FDV (повністю розведена вартість): $ 677,40K $ 677,40K $ 677,40K Історичний максимум: $ 0,389192 $ 0,389192 $ 0,389192 Історичний мінімум: $ 0,00669518 $ 0,00669518 $ 0,00669518 Поточна ціна: $ 0,00677397 $ 0,00677397 $ 0,00677397 Дізнайтеся більше про ціну KDR (KDR)

Токеноміка KDR (KDR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KDR (KDR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KDR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KDR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KDR, досліджуйте ціну токена KDR в реальному часі!

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