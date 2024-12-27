Ціна KCCPad (KCCPAD)
Поточна ціна KCCPad (KCCPAD) сьогодні становить 0.00244246 USD з ринковою капіталізацією $ 772.28K USD. Ціна KCCPAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KCCPad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.21 USD
- зміна ціни KCCPad протягом дня — -1.09%
- циркуляційна пропозиція – 316.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KCCPad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KCCPad до USD становила $ +0.0000159797.
За останні 60 днів зміна ціни KCCPad до USD становила $ +0.0000586351.
За останні 90 днів зміна ціни KCCPad до USD становила $ -0.00020589987303684.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.09%
|30 днів
|$ +0.0000159797
|+0.65%
|60 днів
|$ +0.0000586351
|+2.40%
|90 днів
|$ -0.00020589987303684
|-7.77%
Останній аналіз цін KCCPad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.09%
+6.91%
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$0.00244246
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RM0.0109177962
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₺0.0860234412
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NT$0.0802103864
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