Ціна KCAL (KCAL)
Поточна ціна KCAL (KCAL) сьогодні становить 0.03799559 USD з ринковою капіталізацією $ 148.18K USD. Ціна KCAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KCAL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.11K USD
- зміна ціни KCAL протягом дня — +1.81%
- циркуляційна пропозиція – 3.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KCAL до USD становила $ +0.00067688.
За останні 30 днів зміна ціни KCAL до USD становила $ -0.0062591465.
За останні 60 днів зміна ціни KCAL до USD становила $ +0.0001505955.
За останні 90 днів зміна ціни KCAL до USD становила $ -0.00252852457851515.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00067688
|+1.81%
|30 днів
|$ -0.0062591465
|-16.47%
|60 днів
|$ +0.0001505955
|+0.40%
|90 днів
|$ -0.00252852457851515
|-6.23%
Останній аналіз цін KCAL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+1.81%
+2.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KCAL Token is the Step App ecosystem token. It is used for a burn in the creation and maintenance of SNEAKs and Rewards for steps !
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 KCAL до AUD
A$0.060792944
|1 KCAL до GBP
￡0.0300165161
|1 KCAL до EUR
€0.0360958105
|1 KCAL до USD
$0.03799559
|1 KCAL до MYR
RM0.1698402873
|1 KCAL до TRY
₺1.3382046798
|1 KCAL до JPY
¥5.991904543
|1 KCAL до RUB
₽4.0035953183
|1 KCAL до INR
₹3.2493828568
|1 KCAL до IDR
Rp612.8320109777
|1 KCAL до PHP
₱2.2109633821
|1 KCAL до EGP
￡E.1.9324557074
|1 KCAL до BRL
R$0.2348127462
|1 KCAL до CAD
C$0.0543336937
|1 KCAL до BDT
৳4.532873887
|1 KCAL до NGN
₦58.8164134082
|1 KCAL до UAH
₴1.5904953974
|1 KCAL до VES
Bs1.93777509
|1 KCAL до PKR
Rs10.5601143287
|1 KCAL до KZT
₸19.6562585747
|1 KCAL до THB
฿1.2907101923
|1 KCAL до TWD
NT$1.2477751756
|1 KCAL до CHF
Fr0.034196031
|1 KCAL до HKD
HK$0.2948457784
|1 KCAL до MAD
.د.م0.3822356354