Сьогоднішня ціна KCAL (KCAL)

Поточна ціна KCAL (KCAL) сьогодні становить 0.03799559 USD з ринковою капіталізацією $ 148.18K USD. Ціна KCAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KCAL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.11K USD

- зміна ціни KCAL протягом дня — +1.81%

- циркуляційна пропозиція – 3.90M USD

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