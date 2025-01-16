Ціна KB Chain (KBC)
Поточна ціна KB Chain (KBC) сьогодні становить 1.8 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KB Chain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.51K USD
- зміна ціни KB Chain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KB Chain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KB Chain до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни KB Chain до USD становила $ 0.0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни KB Chain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
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|30 днів
|$ 0.0000000000
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|60 днів
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|90 днів
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Останній аналіз цін KB Chain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KBC foundation is team of expert developers and marketing advisers who serves as the backbone of foundation, providing the infrastructure and protocols to make KBC blockchain as a secure, transparent, and immutable transactions across a distributed ledger system. It establishes the fundamental principles and guidelines for blockchain development, fostering innovation, trust, and collaboration within the blockchain ecosystem.
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Bs95.4
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NT$59.292
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Fr1.638
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