Сьогоднішня ціна KB Chain (KBC)

Поточна ціна KB Chain (KBC) сьогодні становить 1.8 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KB Chain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 309.51K USD

- зміна ціни KB Chain протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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