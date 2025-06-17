Ціна Kawz (KAWZ)
Поточна ціна Kawz (KAWZ) сьогодні становить 10,96 USD з ринковою капіталізацією $ 1,05M USD. Ціна KAWZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kawz:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kawz протягом дня — -22,31%
- циркуляційна пропозиція – 96,05K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kawz до USD становила $ -3,14836285137171.
За останні 30 днів зміна ціни Kawz до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kawz до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kawz до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -3,14836285137171
|-22,31%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kawz: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,89%
-22,31%
+40,75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Kawz, the founder of the app.
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