Сьогоднішня ціна Kawz (KAWZ)

Поточна ціна Kawz (KAWZ) сьогодні становить 10,96 USD з ринковою капіталізацією $ 1,05M USD. Ціна KAWZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kawz:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kawz протягом дня — -22,31%

- циркуляційна пропозиція – 96,05K USD

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