Сьогоднішня ціна Kawakami

Поточна ціна Kawakami (KAMI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAMI до USD становить $ 0 за KAMI.

Kawakami наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11,513.92, з циркуляційною пропозицією у 1.00B KAMI. Протягом останніх 24 годин KAMI торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KAMI змінився на -- за останню годину та на +0.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Kawakami (KAMI)

Ринкова капіталізація $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11.51K$ 11.51K $ 11.51K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Kawakami — $ 11.51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAMI — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11.51K.