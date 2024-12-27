Сьогоднішня ціна Kawaii Islands (KWT)

Поточна ціна Kawaii Islands (KWT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.76K USD. Ціна KWT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kawaii Islands:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22 USD

- зміна ціни Kawaii Islands протягом дня — -0.15%

- циркуляційна пропозиція – 308.17M USD

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