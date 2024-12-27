Ціна Kawaii Islands (KWT)
Поточна ціна Kawaii Islands (KWT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 112.76K USD. Ціна KWT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kawaii Islands:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.22 USD
- зміна ціни Kawaii Islands протягом дня — -0.15%
- циркуляційна пропозиція – 308.17M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kawaii Islands до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kawaii Islands до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kawaii Islands до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kawaii Islands до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.15%
|30 днів
|$ 0
|-4.25%
|60 днів
|$ 0
|+13.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kawaii Islands: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.15%
+6.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kawaii Islands is a NFT play-to-earn game that creates a fantasy universe on the cloud for multi players to experience a whole set of simulation gaming including designing, building, crafting, farming and social networking. Especially, by gamifying several DeFi mechanisms, Kawaii Islands will bring players a new dimension of mixed entertainment and earning. The project is a collaboration between Imba Games Studio, a leading game development studio with over 14 million customers from more than 6 years of game development experience and a new strategic partner Oraichain, the world’s first AI-powered data oracle and ecosystem for blockchains. After the official announcement of its development on August 4 2021, Kawaii Islands has been receiving positive reception from both investors and its base community, successfully raising 2.4 million USD in private token sale. On September 15 2021, Kawaii Islands launched its first pre-sale event for in-game assets and ended with a sell-out of 600 starter packs in less than 1 minute each lot. Another sell-out of 1500 packs followed a week after that on September 22.
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