Інформація щодо ціни Kavari (KAVR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00405396$ 0,00405396 $ 0,00405396 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -17,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,94%

Актуальна ціна Kavari (KAVR) становить --. За останні 24 години KAVR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAVR становить $ 0,00405396, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAVR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -17,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kavari (KAVR)

Ринкова капіталізація $ 9,69K$ 9,69K $ 9,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,91K$ 14,91K $ 14,91K Циркуляційне постачання 65,00M 65,00M 65,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kavari — $ 9,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAVR — 65,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,91K.