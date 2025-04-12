Сьогоднішня ціна Kava Swap (SWP)

Поточна ціна Kava Swap (SWP) сьогодні становить 0.00261901 USD з ринковою капіталізацією $ 624.74K USD. Ціна SWP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kava Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kava Swap протягом дня — +0.02%

- циркуляційна пропозиція – 238.54M USD

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