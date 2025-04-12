Ціна Kava Swap (SWP)
Поточна ціна Kava Swap (SWP) сьогодні становить 0.00261901 USD з ринковою капіталізацією $ 624.74K USD. Ціна SWP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kava Swap:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kava Swap протягом дня — +0.02%
- циркуляційна пропозиція – 238.54M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kava Swap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kava Swap до USD становила $ -0.0003776685.
За останні 60 днів зміна ціни Kava Swap до USD становила $ -0.0005023593.
За останні 90 днів зміна ціни Kava Swap до USD становила $ -0.001660386044019343.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.02%
|30 днів
|$ -0.0003776685
|-14.42%
|60 днів
|$ -0.0005023593
|-19.18%
|90 днів
|$ -0.001660386044019343
|-38.79%
Останній аналіз цін Kava Swap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.02%
-12.97%
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