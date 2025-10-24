Інформація щодо ціни Kava Lend (HARD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00427433 Макс. за 24 год $ 0,00477451 Рекордний максимум $ 2,97 Найнижча ціна $ 0,00206758 Зміна ціни (за 1 год) +2,73% Зміна ціни (1 дн.) +7,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +87,69%

Актуальна ціна Kava Lend (HARD) становить $0,00470249. За останні 24 години HARD торгувався між мінімумом у $ 0,00427433 і максимумом у $ 0,00477451, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HARD становить $ 2,97, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00206758.

Що стосується короткострокових результатів, то HARD змінився на +2,73% за останню годину, +7,10% за 24 години та на +87,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kava Lend (HARD)

Ринкова капіталізація $ 633,86K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 940,50K Циркуляційне постачання 134,79M Загальна пропозиція 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kava Lend — $ 633,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HARD — 134,79M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 940,50K.