Докладніше про HARD

Інформація про ціну HARD

Офіційний вебсайт HARD

Токеноміка HARD

Прогноз ціни HARD

Ціна Kava Lend (HARD)

Актуальна ціна 1 HARD до USD:

$0,00461704
$0,00461704$0,00461704
+5,10%1D
USD
Графік ціни Kava Lend (HARD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:25:25 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Kava Lend (HARD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00427433
$ 0,00427433$ 0,00427433
Мін. за 24 год
$ 0,00477451
$ 0,00477451$ 0,00477451
Макс. за 24 год

$ 0,00427433
$ 0,00427433$ 0,00427433

$ 0,00477451
$ 0,00477451$ 0,00477451

$ 2,97
$ 2,97$ 2,97

$ 0,00206758
$ 0,00206758$ 0,00206758

+2,73%

+7,10%

+87,69%

+87,69%

Актуальна ціна Kava Lend (HARD) становить $0,00470249. За останні 24 години HARD торгувався між мінімумом у $ 0,00427433 і максимумом у $ 0,00477451, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HARD становить $ 2,97, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00206758.

Що стосується короткострокових результатів, то HARD змінився на +2,73% за останню годину, +7,10% за 24 години та на +87,69% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Kava Lend (HARD)

$ 633,86K
$ 633,86K$ 633,86K

--
----

$ 940,50K
$ 940,50K$ 940,50K

134,79M
134,79M 134,79M

200 000 000,0
200 000 000,0 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Kava Lend — $ 633,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HARD — 134,79M, зі загальною пропозицією 200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 940,50K.

Історія ціни Kava Lend (HARD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kava Lend до USD становила $ +0,00031158.
За останні 30 днів зміна ціни Kava Lend до USD становила $ +0,0003261571.
За останні 60 днів зміна ціни Kava Lend до USD становила $ -0,0010109445.
За останні 90 днів зміна ціни Kava Lend до USD становила $ -0,003168568673524322.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00031158+7,10%
30 днів$ +0,0003261571+6,94%
60 днів$ -0,0010109445-21,49%
90 днів$ -0,003168568673524322-40,25%

Що таке Kava Lend (HARD)

Ресурс Kava Lend (HARD)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Kava Lend (USD)

Скільки коштуватиме Kava Lend (HARD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Kava Lend (HARD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Kava Lend.

Перегляньте прогноз ціни Kava Lend вже зараз!

HARD до місцевих валют

Токеноміка Kava Lend (HARD)

Розуміння токеноміки Kava Lend (HARD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена HARD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Kava Lend (HARD)

Скільки сьогодні коштує Kava Lend (HARD)?
Актуальна ціна HARD у USD становить 0,00470249 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна HARD до USD?
Поточна ціна HARD до USD — $ 0,00470249. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Kava Lend?
Ринкова капіталізація HARD — $ 633,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція HARD?
Циркуляційна пропозиція HARD — 134,79M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) HARD?
HARD досяг історичної максимальної ціни у 2,97 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) HARD?
Історична мінімальна ціна HARD становила 0,00206758 USD.
Який обсяг торгівлі HARD?
Актуальний обсяг торгівлі HARD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна HARD цього року?
HARD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни HARD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Kava Lend (HARD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

