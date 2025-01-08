Сьогоднішня ціна Kattana (KTN)

Поточна ціна Kattana (KTN) сьогодні становить 0.02499485 USD з ринковою капіталізацією $ 61.82K USD. Ціна KTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kattana:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.62K USD

- зміна ціни Kattana протягом дня — +0.91%

- циркуляційна пропозиція – 2.48M USD

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