Ціна Kattana (KTN)
Поточна ціна Kattana (KTN) сьогодні становить 0.02499485 USD з ринковою капіталізацією $ 61.82K USD. Ціна KTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kattana:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.62K USD
- зміна ціни Kattana протягом дня — +0.91%
- циркуляційна пропозиція – 2.48M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kattana до USD становила $ +0.00022488.
За останні 30 днів зміна ціни Kattana до USD становила $ -0.0047103394.
За останні 60 днів зміна ціни Kattana до USD становила $ -0.0061524748.
За останні 90 днів зміна ціни Kattana до USD становила $ -0.00482500764907604.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00022488
|+0.91%
|30 днів
|$ -0.0047103394
|-18.84%
|60 днів
|$ -0.0061524748
|-24.61%
|90 днів
|$ -0.00482500764907604
|-16.18%
Останній аналіз цін Kattana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
+0.91%
+16.04%
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