Ціна KATT DADDY (KATT)
Поточна ціна KATT DADDY (KATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KATT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KATT DADDY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.72 USD
- зміна ціни KATT DADDY протягом дня — +4.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KATT DADDY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KATT DADDY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KATT DADDY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KATT DADDY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.76%
|30 днів
|$ 0
|-33.32%
|60 днів
|$ 0
|-16.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KATT DADDY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.31%
+4.76%
-7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KATT DADDY ran the streets of holyweird. from pimpin’ to preaching he did it all. until the fat cats of holyweird rekt his rep wen he wouldn’t sell his soul and his virgin hole. but hes back and ready to take down holyweird, save masculinty for the children and make ur wallet too fat to sit on. "succses is not about how much mony u make, but about the postive impact u have on others and masculinity… and cash" ~Katt Daddy Help $KATT spread tha truth enter your totally real Katt quote in the box below, play with the settings until it looks good, download it and share that shit everywhere. they arrested him, discredited him, and took a few of his nine lives but the peedos of holyweird shoulda known... you can't keep a good pimp down. Tokattnomics 1 billion supply 90% lp 5% CEX 5% marketing
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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