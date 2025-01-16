Ціна KatchuSol (KATCHU)
Поточна ціна KatchuSol (KATCHU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KATCHU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KatchuSol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.28K USD
- зміна ціни KatchuSol протягом дня — +8.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KatchuSol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KatchuSol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KatchuSol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KatchuSol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.72%
|30 днів
|$ 0
|-53.38%
|60 днів
|$ 0
|-89.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KatchuSol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+8.72%
-22.14%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KATCHU – THE MOST ELECTRIFYING AI KAT COIN ON SOLANA. The memes of this token are unseen in the space, combined with it’s fun use of AI, the KATCHU token & community really STAND out like nothing seen before
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