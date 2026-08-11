Сьогоднішня ціна Kasta

Поточна ціна Kasta (KASTA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KASTA до USD становить $ 0 за KASTA.

Kasta наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 190,127, з циркуляційною пропозицією у 765.44M KASTA. Протягом останніх 24 годин KASTA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.13, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KASTA змінився на -- за останню годину та на -1.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.59.

Ринкова інформація щодо Kasta (KASTA)

Ринкова капіталізація $ 190.13K$ 190.13K $ 190.13K Обсяг (за 24 год) $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 372.46K$ 372.46K $ 372.46K Циркуляційне постачання 765.44M 765.44M 765.44M Загальна пропозиція 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0 1,499,516,764.0

Поточна ринкова капіталізація Kasta — $ 190.13K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.59. Циркуляційна пропозиція KASTA — 765.44M, зі загальною пропозицією 1499516764.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 372.46K.