Токеноміка Kassandra (KACY) Дізнайтеся ключову інформацію про Kassandra (KACY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kassandra (KACY) Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land Офіційний вебсайт: https://kassandra.finance/ Купити KACY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kassandra (KACY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kassandra (KACY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,08K $ 9,08K $ 9,08K Загальна пропозиція: $ 9,60M $ 9,60M $ 9,60M Циркуляційна пропозиція: $ 5,91M $ 5,91M $ 5,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,75K $ 14,75K $ 14,75K Історичний максимум: $ 2,98 $ 2,98 $ 2,98 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00153617 $ 0,00153617 $ 0,00153617 Дізнайтеся більше про ціну Kassandra (KACY)

Токеноміка Kassandra (KACY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kassandra (KACY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KACY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KACY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KACY, досліджуйте ціну токена KACY в реальному часі!

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