Сьогоднішня ціна Kassandra (KACY)

Поточна ціна Kassandra (KACY) сьогодні становить 0.0015156 USD з ринковою капіталізацією $ 8.96K USD. Ціна KACY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kassandra:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Kassandra протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 5.91M USD

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