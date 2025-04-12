Ціна Kassandra (KACY)
Поточна ціна Kassandra (KACY) сьогодні становить 0.0015156 USD з ринковою капіталізацією $ 8.96K USD. Ціна KACY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kassandra:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Kassandra протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 5.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kassandra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kassandra до USD становила $ -0.0000404339.
За останні 60 днів зміна ціни Kassandra до USD становила $ -0.0007119049.
За останні 90 днів зміна ціни Kassandra до USD становила $ -0.004335749203450062.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0000404339
|-2.66%
|60 днів
|$ -0.0007119049
|-46.97%
|90 днів
|$ -0.004335749203450062
|-74.09%
Останній аналіз цін Kassandra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-14.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
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