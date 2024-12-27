Сьогоднішня ціна KasPaw (KPAW)

Поточна ціна KasPaw (KPAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 184.13K USD. Ціна KPAW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KasPaw:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.72K USD

- зміна ціни KasPaw протягом дня — +1.45%

- циркуляційна пропозиція – 1.21B USD

Отримуйте оновлення цін KPAW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни KPAW.