Ціна KasPaw (KPAW)
Поточна ціна KasPaw (KPAW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 184.13K USD. Ціна KPAW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KasPaw:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.72K USD
- зміна ціни KasPaw протягом дня — +1.45%
- циркуляційна пропозиція – 1.21B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KasPaw до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KasPaw до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KasPaw до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KasPaw до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.45%
|30 днів
|$ 0
|-75.11%
|60 днів
|$ 0
|-82.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KasPaw: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+1.45%
-31.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KasPaw is the ultimate BlockDA(W)G—your steadfast, silver-coated guardian of the Kaspa streets. As the first fair-launched DA(W)G meme on Kaspa, he’s lightning-fast, courageous, and fiercely loyal to his pack. KasPaw isn’t just another meme token; he’s your DA(W)G on a mission to dominate the KRC-20 scene. Bold, unapologetic, and 100% determined, KasPaw embodies everything a meme token should be—loyal, powerful, and loaded with attitude. HODL tight to your $KPAW, because KasPaw is here to make a mark. Dial in, we’re leading the pack to the top! WOOF WOOF!
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