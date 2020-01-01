Токеноміка Kaspa DAO (KDAO) Дізнайтеся ключову інформацію про Kaspa DAO (KDAO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Kaspa DAO (KDAO) Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc.

Token Projects: Memecoins and other creative tokens.

Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress. Офіційний вебсайт: https://kaspadao.org/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1_YD1qVKYI1Q36YdjbtjphTv6qPDo4d-M/view?usp=sharing Купити KDAO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Kaspa DAO (KDAO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Kaspa DAO (KDAO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 324,05K $ 324,05K $ 324,05K Загальна пропозиція: $ 150,00B $ 150,00B $ 150,00B Циркуляційна пропозиція: $ 150,00B $ 150,00B $ 150,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 324,05K $ 324,05K $ 324,05K Історичний максимум: $ 0,00001968 $ 0,00001968 $ 0,00001968 Історичний мінімум: $ 0,00000101 $ 0,00000101 $ 0,00000101 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Kaspa DAO (KDAO)

Токеноміка Kaspa DAO (KDAO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Kaspa DAO (KDAO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KDAO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KDAO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KDAO, досліджуйте ціну токена KDAO в реальному часі!

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