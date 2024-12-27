Ціна Kaspa DAO (KDAO)
Поточна ціна Kaspa DAO (KDAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна KDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Kaspa DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.44K USD
- зміна ціни Kaspa DAO протягом дня — -4.55%
- циркуляційна пропозиція – 150.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Kaspa DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Kaspa DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Kaspa DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Kaspa DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.55%
|30 днів
|$ 0
|-38.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Kaspa DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-4.55%
-1.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.
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