Сьогоднішня ціна Kaspa DAO (KDAO)

Поточна ціна Kaspa DAO (KDAO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна KDAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Kaspa DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.44K USD

- зміна ціни Kaspa DAO протягом дня — -4.55%

- циркуляційна пропозиція – 150.00B USD

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