Ціна KASJAK (KASJAK)
Поточна ціна KASJAK (KASJAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 180.63K USD. Ціна KASJAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KASJAK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.52K USD
- зміна ціни KASJAK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 420.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KASJAK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KASJAK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KASJAK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KASJAK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|0.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KASJAK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KASJAK is a revolutionary meme token built on the robust KASPA's KRC20 blockchain, drawing inspiration from the iconic Wojak meme that has resonated with internet users worldwide. Representing Wojak in a vibrant teal color, reminiscent of the color of KASPA, KASJAK merges the fun and relatable nature of memes with the power of decentralized finance, offering a unique opportunity for meme lovers and crypto enthusiasts alike. KASJAK is a 100% fair-launched token, with no pre-allocation, no presale, and no tax on transactions, ensuring complete transparency and equal opportunity for all participants. By focusing on community engagement and meme-driven culture, KASJAK aims to create a fun, inclusive, and thriving ecosystem.
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