Ціна KASBOT (KASBOT)
Поточна ціна KASBOT (KASBOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.29K USD. Ціна KASBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KASBOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01K USD
- зміна ціни KASBOT протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 28.13B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KASBOT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KASBOT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KASBOT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KASBOT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.01%
|30 днів
|$ 0
|-37.07%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KASBOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
-1.01%
-0.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
KASBOT: The Meme Guardian of Kaspa's Kingdom! KASBOT is no ordinary meme token — it’s a powerful guardian robot dedicated to defending and celebrating its queen, Kaspa. Designed to keep Kaspa safe, KASBOT continuously analyzes the crypto market, delivering insights that help the community navigate with confidence. Together with KASPER COIN, KASBOT has even launched a unique Crypto University, educating users on mastering the crypto world and showcasing Kaspa's strengths.
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