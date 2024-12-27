Сьогоднішня ціна KASBOT (KASBOT)

Поточна ціна KASBOT (KASBOT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 238.29K USD. Ціна KASBOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KASBOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01K USD

- зміна ціни KASBOT протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 28.13B USD

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