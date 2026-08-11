Сьогоднішня ціна Karura

Поточна ціна Karura (KAR) сьогодні становить $ 0.00316621, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KAR до USD становить $ 0.00316621 за KAR.

Karura наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 369,391, з циркуляційною пропозицією у 116.67M KAR. Протягом останніх 24 годин KAR торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 13.2, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KAR змінився на -- за останню годину та на +2.03% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 4.42K.

Ринкова інформація щодо Karura (KAR)

Ринкова капіталізація $ 369.39K$ 369.39K $ 369.39K Обсяг (за 24 год) $ 4.42K$ 4.42K $ 4.42K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 506.59K$ 506.59K $ 506.59K Циркуляційне постачання 116.67M 116.67M 116.67M Загальна пропозиція 160,000,000.0 160,000,000.0 160,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Karura — $ 369.39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 4.42K. Циркуляційна пропозиція KAR — 116.67M, зі загальною пропозицією 160000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 506.59K.