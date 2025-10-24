Інформація щодо ціни Karum (KARUM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0300533 $ 0,0300533 $ 0,0300533 Мін. за 24 год $ 0,087541 $ 0,087541 $ 0,087541 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0300533$ 0,0300533 $ 0,0300533 Макс. за 24 год $ 0,087541$ 0,087541 $ 0,087541 Рекордний максимум $ 0,475405$ 0,475405 $ 0,475405 Найнижча ціна $ 0,02672377$ 0,02672377 $ 0,02672377 Зміна ціни (за 1 год) -15,74% Зміна ціни (1 дн.) +117,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +56,73% Зміна ціни (за 7 дн.) +56,73%

Актуальна ціна Karum (KARUM) становить $0,065276. За останні 24 години KARUM торгувався між мінімумом у $ 0,0300533 і максимумом у $ 0,087541, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KARUM становить $ 0,475405, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02672377.

Що стосується короткострокових результатів, то KARUM змінився на -15,74% за останню годину, +117,20% за 24 години та на +56,73% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Karum (KARUM)

Ринкова капіталізація $ 959,55K$ 959,55K $ 959,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Циркуляційне постачання 14,70M 14,70M 14,70M Загальна пропозиція 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Karum — $ 959,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KARUM — 14,70M, зі загальною пропозицією 21000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,37M.