Сьогоднішня ціна Karrat

Поточна ціна Karrat (KARRAT) сьогодні становить $ 0.00245714, зі зміною 1.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KARRAT до USD становить $ 0.00245714 за KARRAT.

Karrat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2,141,703, з циркуляційною пропозицією у 873.73M KARRAT. Протягом останніх 24 годин KARRAT торгувався між $ 0.00235627 (мінімум) та $ 0.00265678 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.26, тоді як історичний мінімум — $ 0.00215009.

У короткостроковій динаміці KARRAT змінився на -0.48% за останню годину та на +5.60% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 53.65K.

Ринкова інформація щодо Karrat (KARRAT)

Ринкова капіталізація $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Обсяг (за 24 год) $ 53.65K$ 53.65K $ 53.65K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Циркуляційне постачання 873.73M 873.73M 873.73M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Karrat — $ 2.14M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 53.65K. Циркуляційна пропозиція KARRAT — 873.73M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.45M.