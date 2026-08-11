Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна KarmaVerse by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація KARMA становить 20 724 USD. Відстежуйте оновлення цін KARMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна KarmaVerse by Virtuals сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація KARMA становить 20 724 USD. Відстежуйте оновлення цін KARMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про KARMA

Інформація про ціну KARMA

Що таке KARMA

Whitepaper KARMA

Офіційний вебсайт KARMA

Токеноміка KARMA

Прогноз ціни KARMA

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип KarmaVerse by Virtuals

Ціна KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 KARMA до USD:

$0,00002439
$0,00002439$0,00002439
-5,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни KarmaVerse by Virtuals (KARMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:48:52 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна KarmaVerse by Virtuals

Поточна ціна KarmaVerse by Virtuals (KARMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KARMA до USD становить $ 0 за KARMA.

KarmaVerse by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 724, з циркуляційною пропозицією у 850,00M KARMA. Протягом останніх 24 годин KARMA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KARMA змінився на -0,01% за останню годину та на -4,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

$ 20,72K
$ 20,72K$ 20,72K

--
----

$ 24,38K
$ 24,38K$ 24,38K

850,00M
850,00M 850,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KarmaVerse by Virtuals — $ 20,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KARMA — 850,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,38K.

Історія ціни KarmaVerse by Virtuals у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,01%

+0,44%

-4,53%

-4,53%

Історія ціни KarmaVerse by Virtuals (KARMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KarmaVerse by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KarmaVerse by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KarmaVerse by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KarmaVerse by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,44%
30 днів$ 0-2,07%
60 днів$ 0-11,97%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни KarmaVerse by Virtuals

Прогноз ціни KarmaVerse by Virtuals (KARMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна KARMA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни KarmaVerse by Virtuals (KARMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна KarmaVerse by Virtuals потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне KarmaVerse by Virtuals у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни KARMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни KarmaVerse by Virtuals.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про KarmaVerse by Virtuals

Яка ціна KarmaVerse by Virtuals у реальному часі?

KarmaVerse by Virtuals торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні 0.44% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є KARMA сьогодні?

Волатильність ціни KARMA протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі KarmaVerse by Virtuals за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував KARMA?

За останні 24 години KARMA зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для KarmaVerse by Virtuals?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як KARMA порівнюється з іншими токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem?

У категорії Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem KARMA демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про KarmaVerse by Virtuals

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:48:52 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про KarmaVerse by Virtuals

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3578
$0,3578$0,3578

+257,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46999
$0,46999$0,46999

+23,07%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01734
$0,01734$0,01734

+38,38%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16952
$0,16952$0,16952

-16,03%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,72384
$0,72384$0,72384

+64,03%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,9501
$2,9501$2,9501

+63,79%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46999
$0,46999$0,46999

+23,07%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4419
$1,4419$1,4419

+25,32%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00705
$0,00705$0,00705

+17,69%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?