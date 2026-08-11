Сьогоднішня ціна KarmaVerse by Virtuals

Поточна ціна KarmaVerse by Virtuals (KARMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,44% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KARMA до USD становить $ 0 за KARMA.

KarmaVerse by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 724, з циркуляційною пропозицією у 850,00M KARMA. Протягом останніх 24 годин KARMA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KARMA змінився на -0,01% за останню годину та на -4,53% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо KarmaVerse by Virtuals (KARMA)

Ринкова капіталізація $ 20,72K$ 20,72K $ 20,72K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,38K$ 24,38K $ 24,38K Циркуляційне постачання 850,00M 850,00M 850,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KarmaVerse by Virtuals — $ 20,72K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KARMA — 850,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,38K.