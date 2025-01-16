Сьогоднішня ціна Karmaverse (KNOT)

Поточна ціна Karmaverse (KNOT) сьогодні становить 0.00297796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Karmaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD

- зміна ціни Karmaverse протягом дня — +2.64%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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