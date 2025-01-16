Ціна Karmaverse (KNOT)
Поточна ціна Karmaverse (KNOT) сьогодні становить 0.00297796 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Karmaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.28K USD
- зміна ціни Karmaverse протягом дня — +2.64%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Karmaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Karmaverse до USD становила $ +0.0003839975.
За останні 60 днів зміна ціни Karmaverse до USD становила $ +0.0010144134.
За останні 90 днів зміна ціни Karmaverse до USD становила $ -0.0001312410551251287.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.64%
|30 днів
|$ +0.0003839975
|+12.89%
|60 днів
|$ +0.0010144134
|+34.06%
|90 днів
|$ -0.0001312410551251287
|-4.22%
Останній аналіз цін Karmaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+2.64%
+1.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Karmaverse, a AAA GameFi metaverse, aims to organically combine the Play-for-Fun and Play-to-Earn elements inside its ecosystem, to build a sustainable system in which the users can play while earning. Karmaverse is a gamefi multiverse with various metaverses, such as Old West, Cyberpunk, Fantasy World, Zombie World, etc. Developed by the team that brought you two of the top 10 SLG titles in mobile gaming history. Karmaverse launches its first large scale blockchain SLG game, Karmaverse Zombie, combining play-to-earn and play-for-fun features.
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