Сьогоднішня ціна Karma by Virtuals

Поточна ціна Karma by Virtuals (KARMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 12,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KARMA до USD становить $ 0 за KARMA.

Karma by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 993 255, з циркуляційною пропозицією у 1,00B KARMA. Протягом останніх 24 годин KARMA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0,00123346 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00435499, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KARMA змінився на +0,21% за останню годину та на -15,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 23,92K.

Ринкова інформація щодо Karma by Virtuals (KARMA)

Ринкова капіталізація $ 993,26K$ 993,26K $ 993,26K Обсяг (за 24 год) $ 23,92K$ 23,92K $ 23,92K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 993,26K$ 993,26K $ 993,26K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Karma by Virtuals — $ 993,26K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 23,92K. Циркуляційна пропозиція KARMA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 993,26K.