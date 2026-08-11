Сьогоднішня ціна KARMA

Поточна ціна KARMA (KARMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації KARMA до USD становить $ 0 за KARMA.

KARMA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 339 390, з циркуляційною пропозицією у 1,00B KARMA. Протягом останніх 24 годин KARMA торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02074913, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці KARMA змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,04.

Ринкова інформація щодо KARMA (KARMA)

Ринкова капіталізація $ 339,39K$ 339,39K $ 339,39K Обсяг (за 24 год) $ 10,04$ 10,04 $ 10,04 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 339,39K$ 339,39K $ 339,39K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KARMA — $ 339,39K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,04. Циркуляційна пропозиція KARMA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 339,39K.