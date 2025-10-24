Інформація щодо ціни KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00000128$ 0,00000128 $ 0,00000128 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,93% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,93%

Актуальна ціна KAREN ONCHAIN (KAREN) становить --. За останні 24 години KAREN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAREN становить $ 0,00000128, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAREN змінився на -- за останню годину, +0,47% за 24 години та на -2,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KAREN ONCHAIN (KAREN)

Ринкова капіталізація $ 49,79K$ 49,79K $ 49,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 52,98K$ 52,98K $ 52,98K Циркуляційне постачання 93,96B 93,96B 93,96B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KAREN ONCHAIN — $ 49,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAREN — 93,96B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,98K.