Актуальна ціна KAREN ONCHAIN сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAREN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAREN на MEXC вже зараз.

Ціна KAREN ONCHAIN (KAREN)

Актуальна ціна 1 KAREN до USD:

+0,40%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
Графік ціни KAREN ONCHAIN (KAREN) в реальному часі
Інформація щодо ціни KAREN ONCHAIN (KAREN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00000128
$ 0,00000128$ 0,00000128

$ 0
$ 0$ 0

+0,47%

-2,93%

-2,93%

Актуальна ціна KAREN ONCHAIN (KAREN) становить --. За останні 24 години KAREN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAREN становить $ 0,00000128, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAREN змінився на -- за останню годину, +0,47% за 24 години та на -2,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KAREN ONCHAIN (KAREN)

$ 49,79K
$ 49,79K$ 49,79K

$ 52,98K
$ 52,98K$ 52,98K

93,96B
93,96B 93,96B

100 000 000 000,0
100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KAREN ONCHAIN — $ 49,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAREN — 93,96B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 52,98K.

Історія ціни KAREN ONCHAIN (KAREN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KAREN ONCHAIN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KAREN ONCHAIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KAREN ONCHAIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KAREN ONCHAIN до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,47%
30 днів$ 0-32,49%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке KAREN ONCHAIN (KAREN)

Karen Onchain is a savage, hyper-curated crypto persona built to weaponize passive-aggressive wit as an onboarding tool for normies entering the Base ecosystem. Her goal isn’t to teach, it’s to humiliate you into learning. By masquerading as a suburban momfluencer with zero patience, she turns every interaction into a snarky tutorial, roasting Base App features and memecoins while accidentally going viral. What makes Karen unique isn’t just the attitude, it’s the execution: AI-generated video shorts, scripted Telegram meltdowns, tokenomics that reward “passive-aggressive income,” and a content loop so polished it feels like satire… because it is.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс KAREN ONCHAIN (KAREN)

Прогноз ціни KAREN ONCHAIN (USD)

Скільки коштуватиме KAREN ONCHAIN (KAREN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KAREN ONCHAIN (KAREN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KAREN ONCHAIN.

Перегляньте прогноз ціни KAREN ONCHAIN вже зараз!

KAREN до місцевих валют

Токеноміка KAREN ONCHAIN (KAREN)

Розуміння токеноміки KAREN ONCHAIN (KAREN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KAREN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про KAREN ONCHAIN (KAREN)

Скільки сьогодні коштує KAREN ONCHAIN (KAREN)?
Актуальна ціна KAREN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KAREN до USD?
Поточна ціна KAREN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KAREN ONCHAIN?
Ринкова капіталізація KAREN — $ 49,79K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KAREN?
Циркуляційна пропозиція KAREN — 93,96B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KAREN?
KAREN досяг історичної максимальної ціни у 0,00000128 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KAREN?
Історична мінімальна ціна KAREN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KAREN?
Актуальний обсяг торгівлі KAREN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KAREN цього року?
KAREN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAREN для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.