Ціна Karen Hates You (KAREN)
Поточна ціна Karen Hates You (KAREN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KAREN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Karen Hates You:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.87 USD
- зміна ціни Karen Hates You протягом дня — +1.59%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Karen Hates You до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Karen Hates You до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Karen Hates You до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Karen Hates You до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.59%
|30 днів
|$ 0
|-18.29%
|60 днів
|$ 0
|-19.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Karen Hates You: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.59%
-13.93%
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