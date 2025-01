Що таке Karen ( KAREN)

The Karen token is a representation of an unbothered and liberated crypto community. It embraces the principles of freedom of speech, mirroring the relaxed atmosphere and famous concept of the Karen's diner. Join the Karens and let off some steam while seizing unprecedented crypto gains.

