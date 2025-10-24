Актуальна ціна KardiaChain сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна KardiaChain сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни KAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни KAI на MEXC вже зараз.

Ціна KardiaChain (KAI)

Актуальна ціна 1 KAI до USD:

$0,0002769
-22,40%1D
USD
Графік ціни KardiaChain (KAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:25:03 (UTC+8)

Інформація щодо ціни KardiaChain (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,160205
$ 0
-0,16%

-22,43%

-57,47%

-57,47%

Актуальна ціна KardiaChain (KAI) становить --. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0,160205, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на -0,16% за останню годину, -22,43% за 24 години та на -57,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KardiaChain (KAI)

$ 1,32M
--
$ 1,38M
4,78B
5 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація KardiaChain — $ 1,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 4,78B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,38M.

Історія ціни KardiaChain (KAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KardiaChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KardiaChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KardiaChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KardiaChain до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-22,43%
30 днів$ 0-66,33%
60 днів$ 0-58,84%
90 днів$ 0--

Що таке KardiaChain (KAI)

KAI Network is a next-generation blockchain designed to turn AI breakthroughs into on-chain value. It enables developers, content creators, prompt engineers, and researchers to earn $KAI by discovering novel techniques—such as prompts, workflows, model exploits, or parameter optimizations—and minting them as digital assets. These discoveries become NFTs (called DCVRs) that generate royalties and can be licensed or traded across the ecosystem.

Whether you’re building tools, running agents, or just experimenting with AI, KAI lets you capture the value of your creativity—directly, transparently, and on-chain.

Ресурс KardiaChain (KAI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни KardiaChain (USD)

Скільки коштуватиме KardiaChain (KAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів KardiaChain (KAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо KardiaChain.

Перегляньте прогноз ціни KardiaChain вже зараз!

KAI до місцевих валют

Токеноміка KardiaChain (KAI)

Розуміння токеноміки KardiaChain (KAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена KAI зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про KardiaChain (KAI)

Скільки сьогодні коштує KardiaChain (KAI)?
Актуальна ціна KAI у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна KAI до USD?
Поточна ціна KAI до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація KardiaChain?
Ринкова капіталізація KAI — $ 1,32M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція KAI?
Циркуляційна пропозиція KAI — 4,78B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) KAI?
KAI досяг історичної максимальної ціни у 0,160205 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) KAI?
Історична мінімальна ціна KAI становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі KAI?
Актуальний обсяг торгівлі KAI за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна KAI цього року?
KAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни KAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:25:03 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.