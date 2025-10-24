Інформація щодо ціни KardiaChain (KAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,160205$ 0,160205 $ 0,160205 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -22,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -57,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -57,47%

Актуальна ціна KardiaChain (KAI) становить --. За останні 24 години KAI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум KAI становить $ 0,160205, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то KAI змінився на -0,16% за останню годину, -22,43% за 24 години та на -57,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо KardiaChain (KAI)

Ринкова капіталізація $ 1,32M$ 1,32M $ 1,32M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,38M$ 1,38M $ 1,38M Циркуляційне постачання 4,78B 4,78B 4,78B Загальна пропозиція 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація KardiaChain — $ 1,32M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція KAI — 4,78B, зі загальною пропозицією 5000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,38M.