Ціна Karbo (KRB)
Поточна ціна Karbo (KRB) сьогодні становить 0.04324465 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Karbo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.34 USD
- зміна ціни Karbo протягом дня — +1.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Karbo до USD становила $ +0.00047653.
За останні 30 днів зміна ціни Karbo до USD становила $ -0.0050736223.
За останні 60 днів зміна ціни Karbo до USD становила $ -0.0005469713.
За останні 90 днів зміна ціни Karbo до USD становила $ +0.001009732676918816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00047653
|+1.11%
|30 днів
|$ -0.0050736223
|-11.73%
|60 днів
|$ -0.0005469713
|-1.26%
|90 днів
|$ +0.001009732676918816
|+2.39%
Останній аналіз цін Karbo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.69%
+1.11%
+1.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.
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