Сьогоднішня ціна Karbo (KRB)

Поточна ціна Karbo (KRB) сьогодні становить 0.04324465 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Karbo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.34 USD

- зміна ціни Karbo протягом дня — +1.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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