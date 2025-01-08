Сьогоднішня ціна KarateCat (KCAT)

Поточна ціна KarateCat (KCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.84K USD. Ціна KCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KarateCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.05 USD

- зміна ціни KarateCat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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