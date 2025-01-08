Ціна KarateCat (KCAT)
Поточна ціна KarateCat (KCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.84K USD. Ціна KCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KarateCat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.05 USD
- зміна ціни KarateCat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KarateCat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KarateCat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KarateCat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KarateCat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.48%
|60 днів
|$ 0
|-26.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KarateCat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+11.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wax on, wax off. Master the art of memecoin with $KCAT. $KCAT is set to become the next major memecoin on the Solana blockchain, distinguished by its noble mission to create a positive impact in the real world by supporting animals and pet-related charities. At the heart of $KCAT is a deep commitment to animal welfare, making it more than just a memecoin but a force for good. $KCAT offers a range of innovative features designed to ensure its success and create a lasting positive impact on the world. Here are the key features that set $KCAT apart: MarketCap-staged global charity and research initiatives that will grab the attention of millions of people Scarcity mechanism at the core of the project (staking with burning mechanism) Pre-agreed listings on top-tier exchanges No perpetual trading for the first stage. $KCAT NFT Series in partnership with celebrities One-year-long $KCAT airdrop campaign to attract millions of new holders Partnerships with the biggest crypto projects
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