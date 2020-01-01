Токеноміка KARAT Galaxy (KARAT) Дізнайтеся ключову інформацію про KARAT Galaxy (KARAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація KARAT Galaxy (KARAT) Karat Galaxy is more than just a game—it's a thriving ecosystem where blockchain technology meets interactive entertainment. By integrating mining, NFTs, and DeFi, we offer a platform where players can not only enjoy immersive gameplay but also earn, trade, and invest within a secure and transparent environment. Our mission is to create a decentralized gaming universe that rewards dedication, fosters community, and pushes the boundaries of what's possible in the blockchain gaming space. PLAY. MINE. STAKE. EARN. CONQUER. Become a legend in the galaxy with Karat Galaxy (KARAT)! Офіційний вебсайт: https://www.karatgalaxy.io/ Купити KARAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни KARAT Galaxy (KARAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена KARAT Galaxy (KARAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Загальна пропозиція: $ 91.25M $ 91.25M $ 91.25M Циркуляційна пропозиція: $ 91.25M $ 91.25M $ 91.25M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Історичний максимум: $ 0.03585352 $ 0.03585352 $ 0.03585352 Історичний мінімум: $ 0.01115049 $ 0.01115049 $ 0.01115049 Поточна ціна: $ 0.02147835 $ 0.02147835 $ 0.02147835 Дізнайтеся більше про ціну KARAT Galaxy (KARAT)

Токеноміка KARAT Galaxy (KARAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки KARAT Galaxy (KARAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів KARAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів KARAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку KARAT, досліджуйте ціну токена KARAT в реальному часі!

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