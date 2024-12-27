Сьогоднішня ціна KARAT Galaxy (KARAT)

Поточна ціна KARAT Galaxy (KARAT) сьогодні становить 0.02196964 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна KARAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності KARAT Galaxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD

- зміна ціни KARAT Galaxy протягом дня — +6.43%

- циркуляційна пропозиція – 92.08M USD

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