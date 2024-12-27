Ціна KARAT Galaxy (KARAT)
Поточна ціна KARAT Galaxy (KARAT) сьогодні становить 0.02196964 USD з ринковою капіталізацією $ 2.02M USD. Ціна KARAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KARAT Galaxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD
- зміна ціни KARAT Galaxy протягом дня — +6.43%
- циркуляційна пропозиція – 92.08M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KARAT Galaxy до USD становила $ +0.00132713.
За останні 30 днів зміна ціни KARAT Galaxy до USD становила $ -0.0042623847.
За останні 60 днів зміна ціни KARAT Galaxy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KARAT Galaxy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00132713
|+6.43%
|30 днів
|$ -0.0042623847
|-19.40%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KARAT Galaxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.94%
+6.43%
+26.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Karat Galaxy is more than just a game—it's a thriving ecosystem where blockchain technology meets interactive entertainment. By integrating mining, NFTs, and DeFi, we offer a platform where players can not only enjoy immersive gameplay but also earn, trade, and invest within a secure and transparent environment. Our mission is to create a decentralized gaming universe that rewards dedication, fosters community, and pushes the boundaries of what's possible in the blockchain gaming space. PLAY. MINE. STAKE. EARN. CONQUER. Become a legend in the galaxy with Karat Galaxy (KARAT)!
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