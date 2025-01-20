Ціна KaraStar UMY (UMY)
Поточна ціна KaraStar UMY (UMY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності KaraStar UMY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 303.47 USD
- зміна ціни KaraStar UMY протягом дня — -1.78%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни KaraStar UMY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни KaraStar UMY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни KaraStar UMY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни KaraStar UMY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.78%
|30 днів
|$ 0
|+0.89%
|60 днів
|$ 0
|+10.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін KaraStar UMY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-1.78%
+0.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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